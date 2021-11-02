Владимирские следователи помогают новой семье с документами.

Сотрудники Следственного комитета Владимирской области помогают близким 10-летней девочки из Гусь-Хрустального оформить опеку над ребёнком. На минувшей неделе ребёнка нашли в лесу возле мёртвой матери.Медицинская помощь оказана в полном объёме. Сейчас школьница находится в детской горбольнице Гусь-Хрустального. На днях правоохранители навестили её в больнице. Они вручили ей набор для рисования по номерам и другие подарки. Офицеры обсудили с лечащим врачом состояние здоровья юной пациентки и сроки выписки. Сейчас, чтобы девочка не попала в детдом, оформляются документы на опекунство.По всей видимости, доследственная проверка не перерастёт в реальное уголовное дело, ведь заводить его не на кого.Напомним, что в конце октября под Гусь-Хрустальным , которая пропала в лесу вместе с 10-летней дочерью.Основная версия гибели мамы – переохлаждение. Известно, что она состояла на учёте в психоневрологическом диспансере. Местные жители сообщают, что раздетую дезориентированную женщину видели вечером 24 октября на улице Интернациональной.В поисках участвовали правоохранительные органы, МЧС, кинологи, волонтёры из «Лиза Алерт» . Запустили квадрокоптер. Помогали охотники, знающие местность.