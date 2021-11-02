Сумма ущерба составила 44 000 рублей.

В Коврове 44-летний мужчина обвиняется в угоне электросамоката для кикшеринга.В июле текущего года в полицию обратился мужчина, сообщивший, что в разных точках города им были оставлены электросамокаты для круглосуточного использования. Контроль за сохранностью осуществлялся дистанционно. В один из дней средство передвижения украли.Сумма ущерба составила 44 000 рублей.Полиция принялась разыскивать транспортное средство.«По подозрению в хищении был задержан ранее судимый местный житель. В его квартире оперативники обнаружили украденное имущество», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Свою причастность фигурант не отрицал, пояснив, что обнаружил его ночью на мосту и забрал домой, чтобы потом кататься на нём.Самокат вернули владельцу.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.