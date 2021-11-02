В настоящий момент в Москве расселяют 358 старых домов.

В настоящий момент в Москве расселяют 358 старых домов.Очевидно, что москвичам-участникам программы реновации хочется как можно быстрее переехать в новую квартиру. Столичные власти делают все возможное, чтобы ускорить темпы переселения в новые дома.Так, было решено увеличить ежегодные объемы ввода жилья по программе реновации практически в три раза – до 3,5 миллиона квадратных метров. Вместе с тем растет число стартовых площадок, на которых будут возводить новостройки.За все время по программе реновации построено уже 160 домов (два миллиона квадрантных метров жилья). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в настоящий момент возводят 148 домов (2,5 миллиона квадратных метров), а на стадии проектирования находится 156 объектов.Сейчас расселяют 358 старых домов. В новые квартиры переезжают 54,8 тысячи человек. Уже заехали в новые дома 42 тысячи участников реновации.Как сообщалось ранее, для строительства домов по программе подобраны 533 стартовые площадки. Их общая площадь составляет 8,4 миллиона квадратных метров. Площадки находятся во всех столичных административных округах, близко к расселяемым домам.Расселение в рамках реновации началось в феврале 2018 года. Тогда были построены первые новостройки по программе. Помощь переселенцам в оформлении документов оказывают специалисты центров информирования населения. Во время переезда москвичи могут воспользоваться услугами грузчиков. Для новоселов также создали полезные .Напомним, программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается миллиона москвичей. В программу включено 5 176 домов (350 квартир).Ранее "Дни.ру" о том, что в районе Южное Тушино в рамках реновации построят три детских сада на 450 мест, школу – на 800, физкультурно-оздоровительный комплекс и здания длянаучно-производственной деятельности. Образовательные учреждения, спортивный и другие объекты появятся в микрорайоне 10, проект планировки которого недавно был вынесен на общественные обсуждения.