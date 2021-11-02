Немаркированный табак на сумму в 15,5 млн хранился в гараже и на арендованном складе.

В Муроме 36-летнего предпринимателя обвиняют в хранении и попытке сбыта контрафактных сигарет на сумму в 15,5 млн рублей. Из оборота изъяли 145 тысяч штук.По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года мужчина приобрел контрафактный табак, в том числе через интернет. Продукция не была промаркирована марками ФГУП «Госзнак». «Левак» подозреваемый хранил в гараже и на арендованном складе.«8 июля полиция обнаружила и изъяла из незаконного оборота партию немаркированных изделий различных наименований и стран производителей. Вину в совершённом преступлении фигурант признал полностью, в содеянном раскаялся», - поделились подробностями владимирские следователи.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Муромский городской суд для рассмотрения.