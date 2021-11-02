Реставрация моста Царицынская плотина велась несколько месяцев.

Реставрация моста "Царицынская плотина" велась несколько месяцев.Музей-заповедник "Царицыно" является крупнейшим музейным комплексом в Москве. Это одно из самых любимых мест для прогулок. Столичные власти заботятся обо всех постройках на территории комплекса, чтобы они сохранились на века.Так, было решено отремонтировать в "Царицыне" пешеходный мост. Сооружение нуждалось в реставрации. Бетонные элементы были частично разрушены. Нарушилась и гидроизоляция. Ремонтные работы начались в августе этого года."Царицынская плотина" является уникальным гидротехническим сооружением, которое отделяет Верхний Царицынский пруд от Нижнего. Оно входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия. Перед началом работ эксперты внимательно изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности."Специалисты отремонтировали железобетонную плиту, восстанавливали кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично заменили облицовку моста", – сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Отмечается, что во время работ специальной строительной техники не было на территории музея-заповедника "Царицыно", ведь его экология и комфорт отдыхающих очень важны. Резка гранитного камня и другие шумные процессы велись за пределами парка.Напомним, в Москве объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время музей-заповедник "Царицыно" может принимать посетителей, но только тех, кто имеет QR-код.закрыт. Однако закрыт детский музей, отменены все образовательные и интерактивные программы, экскурсии и другие события. Для входа в парк электронный сертификат и билет не требуется.Ранее москвичи лучшие парки города для вечерних прогулок. Музей-заповедник "Царицыно" занял второе место в рейтинге жителей столицы, уступив Парку Горького. Парк "Ходынское поле", набережная Москвы-реки в парке "Фили" и Измайловский парк также популярны среди горожан."Дни.ру" также о реставрации дома Пантелеева XIX века на Земляном Валу. Специалисты отреставрировали цоколь, окна, двери и кровлю здания.