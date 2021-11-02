За месяц новым сервисом По пути воспользовались 22 тысяч человек.

За месяц новым сервисом "По пути" воспользовались 22 тысяч человек.В Москве общественный транспорт продолжает развиваться. По улицам столицы ездят современные, экологически чистые электробусы и трамваи, открываются новые станции метро, курсируют и речные трамваи. А еще в городе появляются новые транспортные сервисы.Так, 1 октября в Москве был запущен первый в России сервис персонализированных перевозах по требованию "По пути". Он работает как такси, однако действуют городские тарифы. Заказать автобус можно с помощью мобильного приложения "Московский транспорт".Сервис тестируют в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Например, уже месяц жители поселений Филимонковское, Сосенское, Десеновское и Воскресенское быстрее добираются до станции метро "Прокшино". А с 1 ноября заказывать фирменные желтые автобусы могут в Рязановском. Транспорт едет до станции Силикатная второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и обратно."Развитие сервиса "По пути" актуально в период пандемии, чтобы предоставить пассажирам альтернативныемаршруты и разгрузить существующие. Мы видим, что наши автобусы высоковостребованы у пассажиров, и спрос на них только растет", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.За первый месяц работы сервиса было перевезено около 22 тысяч человек. Многие пассажиры пользуются желтыми автобусами каждый день.Чтобы заказать автобус, необходимо в приложении "Московский транспорт" перейти во вкладку "Сервис "По пути" в ТиНАО", после чего выбрать начальную и конечную точки маршрута, а также указать количество пассажиров. Стоимость одной поездки – 46 рублей.Когда маршрут выбран и оплачен, необходимо подойти к указанной на карте точке и дождаться автобуса. Транспорт подъедет в указанное время. Автобусы могут ждать пассажиров в течение двух минут. Маршруты доступны с 5:30 до 23:00.Ранее "Дни.ру" писали о скором запуске 10 станций Большой кольцевой линии метро: Терехово", "Аминьевская", "Кунцевская", "Давыдково", "Мичуринский проспект", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Их во время нерабочих дней.