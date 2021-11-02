Региону необходимо вдвое увеличить темпы вакцинации, чтобы справиться с пандемией. Об этом заявил...

Региону необходимо вдвое увеличить темпы вакцинации, чтобы справиться с пандемией. Об этом заявил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Личный пример в новую волну коронавируса подают и сотрудники предприятий. Так, на опытном стекольном заводе в Гусь-Хрустальном вакцинация проходит без отрыва от производства.Два компонента прививки от ковида уже получили свыше 300 работников. Вакцинация проходит с помощью выездной медбригады после осмотра терапевта. На предприятии каждому привитому дополнительно выплачивают по тысяче рублей. В планах - и страхование каждого сотрудника. Цифры вакцинации глава региона обсудил с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Александр Авдеев привёл в пример и показатели вакцинации в Уршельском Гусь-Хрустального района.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Там привито больше 60 процентов. Это уже близко к тому, что мы называем "коллективный иммунитет". Количество вызовов врачей, вызовов скорой сократилось в 10 раз. Нам надо вакцинироваться. Мы сейчас стараемся активно вовлекать людей, чтобы приходили на пункты вакцинации. Наши мощности не менее 10-12 тысяч доз в сутки, пока мы делаем меньше 6 тысяч. Нам надо, как минимум, вдвое увеличить вакцинацию.