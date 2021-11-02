Общественники дали положительную оценку работе полицейских.

Представители общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области посетили местный участковый пункт полиции.Визит состоялась в рамках акции «Гражданский мониторинг».В ходе проверки участкового пункта полиции председатель общественного совета обратил внимание на хорошее наполнение информационного стенда, современную организацию рабочих мест участковых уполномоченных полиции.Отвечая на вопросы, сотрудники полиции рассказали об особенностях обслуживаемой территории, распределении обязанностей между участковыми, графике работы.По итогам проверки общественники дали положительную оценку работе полицейских, отметив, что сотрудники хорошо ориентируются в оперативной обстановке, уделяют внимание профилактической работе среди граждан, ориентируются на оперативное и всестороннее оказание помощи жителям административных участков.