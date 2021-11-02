Серьезная авария на М-7 в Вязниковском районе. В пятом часу утра 2 ноября столкнулись две фуры. По данным МЧС области, авария произошла на 290-м километре федералки. На место выехали спасатели,

Серьезная авария на М-7 в Вязниковском районе. В пятом часу утра 2 ноября столкнулись две фуры. По данным МЧС области, авария произошла на 290-м километре федералки. На место выехали спасатели, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Судя по фото, один большегруз догнал другой. Из-за сильного повреждения кабины тяга, водителя пришлось деблокировать сотрудникам МЧС. Ликвидировали последствия аварии 12