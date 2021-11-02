Эксклюзив В Суздале ко дню Народного единства на месте погребения князя Дмитрия Пожарского...

ЭксклюзивВ Суздале ко дню Народного единства на месте погребения князя Дмитрия Пожарского освятили мозаичную икону "Спас на троне". Репортаж Любови Истратовой.Лик Спаса Вседержителя собран из тысяч фрагментов разноцветной смальты. Масштабная работа студентов и преподавателей Московского художественного института имени Сурикова завершена. Именно молодые таланты подарили святыне вторую жизнь.Алина Огородникова, студентка Московского государственного академического художественного института имени Сурикова:- Это очень трудоемкая работа. За день ты можешь сделать вот столько (показывает руками)//Тут особенности были техники, что это обратный набор, чтобы она была гладкой и была ближе к живописи. В общем было много нюансов, и эта работа сильно продвинула нас в мастерстве, мы очень ей благодарны.Восстановленный мавзолей князя Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре был торжественно открыт 4 ноября 2009-ого года. Он - копия усыпальницы национального героя, разрушенной в 1933-ем году. Впервые суриковцев встретили в обители в ноябре прошлого года. Личное участие в проекте принял Зураб Церетели, изготовил точную копию двери часовни.Светлана Мельникова, член Президиума Совета музеев России:- Самая большая проблема- это подбор смальты. Мы бесконечно благодарны Зурабу Константиновичу Церетели, который обещал всяческую поддержку и помощь в решении этой проблемы. А для студентов, которые будут участвовать в этой работе, мне кажется, это будет началом их замечательного пути, их путь в искусстве начнётся с соприкосновения с таким памятником русской истории.Материалы часовни изменились, потому для изготовления реплики панно, которое украшало фронтон мавзолея, пришлось использовать новые технологические подходы. Работа заняла около года.Юлия Смирнова, доцент кафедры живописи и композиции Московского института имени Сурикова, член-корреспондент Российской Академии художеств:- Такую вещь мы-то в первый раз делали и всегда страшно, а получится ли. Но это всегда перед какой-то сложной работой страшно. А дальше уже она как-то с Божьей помощью сама себя делает такое ощущение что. Тут главное стараться нисколечко никогда не халтурить.Возрождённую мозаику освятили в преддверии государственного праздника - Дня народного единства. Обитель, где покоится национальный герой, традиционно главная площадка торжеств.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Она фактически является произведением искусства безо всякой натяжки. Потому что, знаете, это даже вопрос такой посерьезней, чем в живописи. Если в живописи мы не сомневаясь говорим слово "копия". Вот подлинник, а вот копия. Честно сказать, про эту мозаику не поворачивается язык сказать, что это копия. Это не копия. Это совершенно самостоятельное произведение искусства. Для нас сотрудничество с такими вузами просто жизненно необходимо.У верующих образ Христа на троне считается чудодейственным - спасает от неизлечимых болезней. Чудом можно назвать и то, что до наших дней сохранился оригинал панно. Сейчас мозаичная икона хранится в Спасо-Преображенском соборе. Все эти годы современный мавзолей украшала репродукция шедевра. И теперь лик Спаса Вседержителя сияет вновь.Любовь Истратова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"