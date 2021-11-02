Привитых поощрят сертификатом на бесплатное посещение массовых мероприятий и бесплатным доступом к интернету.

Привитых от коронавируса студентов ВлГУ поощрят сертификатом на бесплатное посещение массовых мероприятий и бесплатным доступом к интернету. Общежитие, которое окажется в тройке лучших по вакцинации от ковида, получит 100, 200 или 300 тысяч рублей. Студсовет выберет – на что потратить выигранную сумму.Как сообщили в пресс-службе ВУЗа, акция распространяется на всех учащихся университета очной формы бакалавриата, специалитета и магистратуры.«До 15 декабря необходимо предъявить справку или действующий QR-код, полученный на госуслугах, заместителю директора по воспитательной работе своего института или заведующему общежитием», - подчеркнули в учебном заведении.Итоги подведут после 15 декабря. Подробности доступны по .