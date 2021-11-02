Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ковид-33
Сводки с коронавирусного фронта: увеличенные...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ковид-33
Сводки с коронавирусного фронта: увеличенные сроки выздоровления, поддельные QR-коды и нашествие москвичей, бегущих от локдауна.
- Дошкольные проблемы
В детском саду деревни Паустово Вязниковского района остался всего один воспитатель. Что намерены делать родители?
- Новый облик Загородного
Амфитеатр, выставочная зона и современная дорожно-тропиночная сеть. Московские архитекторы представили концепцию благоустройства Загородного парка.