Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Московские каникулы Спрятались от локдауна в Суздале....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Московские каникулыСпрятались от локдауна в Суздале. Москвичи забронировали почти все номера в гостиницах древнего города.- Спас на тронеВторая жизнь мозаичного полотна на месте погребения князя Дмитрия Пожарского. Кто занимался его восстановлением ?- По поручению ПрезидентаМинистр здравоохранения Михаил Мурашко побывал с визитом в нашем регионе. Как он оценивает коронавирусную ситуацию и какие поручения дал властям?