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Спрятались от локдауна в Суздале....
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Спрятались от локдауна в Суздале. Москвичи забронировали почти все номера в гостиницах древнего города.
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Вторая жизнь мозаичного полотна на месте погребения князя Дмитрия Пожарского. Кто занимался его восстановлением ?
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко побывал с визитом в нашем регионе. Как он оценивает коронавирусную ситуацию и какие поручения дал властям?