Жителю Владимира удалось отсудить у муниципального учреждения деньги за повреждение автомобиля в яме. Оспорить решение суда Центру управления городскими дорогами не удалось. Житель

Жителю Владимира удалось отсудить у муниципального учреждения деньги за повреждение автомобиля в яме. Оспорить решение суда Центру управления городскими дорогами не удалось. Житель областного центра обратился в Октябрьский райсуд Владимира с иском к МКУ Центр управления городскими дорогами о возмещении материального ущерба. Мужчина указал, что в ноябре 2020 года его автомобиль Ленд Ровер, двигаясь по