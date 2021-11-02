Областной суд оставил в силе решение выплатить материальный ущерб, причиненный попаданием...

Областной суд оставил в силе решение выплатить материальный ущерб, причиненный попаданием автомобиля в яму на дорогеЖитель областного центра обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском к муниципальному учреждению «Центр управления городскими дорогами» о возмещении материального ущерба. В обоснование иска указал, что в ноябре 2020 года его автомобиль «Ленд Ровер», двигаясь по дороге «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово», попал в яму и получил механические повреждения. Сотрудниками ГИБДД были выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии дороги. Стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля составила 199 900 рублей.Представитель ответчика в суде заявила, что виновником ДТП является водитель автомобиля «Ленд Ровер», который ехал по обочине и попал в яму.Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что яма находилась на проезжей части дороги и ее размеры превышали допустимые по ГОСТу. В действиях водителя отсутствуют нарушения Правил дорожного движения РФ.Суд взыскал в пользу истца стоимость восстановительного ремонта автомобиля и судебные расходы.Апелляционную жалобу Центра управления дорогами судебная коллегия Владимирского областного суда оставила без удовлетворения, сообщается на официальной странице Владимирского областного суда.