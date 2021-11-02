Владимирский областной суд оставил без удовлетворения жалобу МКУ на решение первой инстанции.

Центр управления городскими дорогами заплатит 200 тысяч рублей за яму на дороге, в которую угодил Land Rover. Владимирский областной суд оставил без удовлетворения жалобу МКУ на решение первой инстанции.Ранее Октябрьский районный суд рассмотрел иск владимирца о возмещении материального ущерба. В ноябре 2020 года мужчина ехал по дороге «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово». Автомобиль угодил в яму и получил механические повреждения. Стоимость ремонта составила 199 900 рублей.По результатам осмотра дорожного полотна сотрудники ГИБДД составили акт о ненадлежащем содержании проезжей части. Ответчик пытался возразить тем, что иномарка угодила в ухаб ехав по обочине, а значит хозяин внедорожника сам виноват во всех своих бедах.Однако Фемида встала на сторону автомобилиста, ведь размеры ямы не укладывались в предусмотренные ГОСТом. С муниципального учреждения решено взыскать расходы на ремонт и судебные тяжбы.