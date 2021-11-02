Проводится доследственная проверка.

В Гусь-Хрустальном по факту гибели 17-летнего подростка, сорвавшегося с 40-метровой опоры ЛЭП, проводится доследственная проверка.По версии Следкома, 31 октября в 16 часов 30 минут ребята гуляли в поле, расположенном недалеко от железнодорожных путей.«В какой-то момент 17-летний юноша направился к вышке линии электропередач и стал на неё взбираться, несмотря на просьбы друзей этого не делать и спуститься с нее. Спускаясь вниз, рн зацепился за кабель. От удара током школьник сорвался вниз и упал на землю. От полученных травм он скончался на месте происшествия», - выяснили следователи.Они сообщают, что погибший увлекался подъёмами на большие высоты.В рамках проверки будут установлены все обстоятельства трагедии, причины и условия, способствовавшие случившемуся. Правоохранительные органы дадут оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.