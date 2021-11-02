Окончательное решение о продлении каникул или о возвращении к привычному ритму жизни региональные власти примут в конце недели.

Решение о возможном продлении локдауна во Владимирской области будет принято в конце недели. Об этом сообщают коллеги изРечь об увеличении нерабочих дней зашла во время«Пока рано судить о том сокращаются ли темпы заболеваемости коронавирусом», - уточнил он.Врио губернатора в очередной раз призвал владимирцев не тянуть с иммунизацией, темпы которой в последнее время выросли. Окончательное решение о продлении коронавирусных каникул или о возвращении к привычному ритму жизни региональные власти примут в конце недели.