Сразу два смертельных ДТП произошли за один вечер в черте Владимира, когда на город опустился густой туман. Около 23 часов на Пекинке разбились две легковушки. Авария произошла в районе

Сразу два смертельных ДТП произошли за один вечер в черте Владимира, когда на город опустился густой туман. Около 23 часов на Пекинке разбились две легковушки. Авария произошла в районе перекрестка с бульваром художника Иванова. Столкнулись Хендэ Элантра и ВАЗ 14-й модели. Обстоятельства аварии дорожной полиции еще устанавливаются. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области