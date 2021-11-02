Студенты-юристы будут учиться у практиков. В нашем регионе при поддержке депутатов фракции «Единая...

Студенты-юристы будут учиться у практиков. В нашем регионе при поддержке депутатов фракции «Единая Россия» областного Заксобрания стартовал новый образовательный проект «Университет нормотворчества».Будущий юрист Никита Солодухин говорит, что пришел в "Университет нормотворчества" для того, чтобы посмотреть изнутри, как готовятся будущие законы. Рад, что у него теперь появилась такая возможность.Никита Солодухин, студент 3 курса Юридического института ВлГУ:- Я решил поучаствовать в проекте, так как «Университет нормотворчества» преподносится как прикладное мероприятие. Те знания и навыки, которые я здесь получу, можно будет впоследствии применить и на практике.Слушателей "Университета нормотворчества" ждет курс лекций от депутатов областного Законодательного собрания, руководителей управлений аппарата ЗС. Они расскажут о различных аспектах законодательного процесса: работе комитетов, правовой экспертизе документов, информационном сопровождении законотворческой деятельности.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Вы посмотрите, как работают у нас сотрудники Законодательного собрания, как работают депутаты Заксобрания, как вообще сам процесс разработки и принятия законов и других нормативно-правовых актов происходит у нас во Владимирской области.Студенты-юристы сами попробуют себя в роли нормотворцев. По итогам курса ребятам предстоит подготовить собственные законопроекты. Проект призван научить их критическому мышлению, способности работать в команде.Алексей Панфилов, проректор по образовательной деятельности ВлГУ:- Их проектная работа будет связана с различными сферами нашей жизни. Это и образование, и культура, и наука, и спорт, и взаимодействие с НКО.Для участников нового проекта "Университет нормотворчества"- это возможность приобрести знания и опыт, а для областных законодателей - найти новые кадры для работы в органах государственной власти.Вера Куликова. «Вести-Владимир».