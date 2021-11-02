Во владимирских магазинах проверили соблюдение масочного режима. Чиновники обладминистрации совместно с полицией прошлись по торговым объектам областного центра. Антон Храмов, главный

Во владимирских магазинах проверили соблюдение масочного режима. Чиновники обладминистрации совместно с полицией прошлись по торговым объектам областного центра. Антон Храмов, главный специалист-эксперт отдела областного департамента предпринимательства Проверки проводятся ежедневно. Проверяется как минимум по 5 торговых точек. Горожане стали более дисциплинированными. Если еще две недели назад большая часть населения гуляла по торговым центрам и супермаркетам без