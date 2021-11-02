Во Владимире сотрудники МЧС сегодня провели пожарно-тактическое занятие в Успенском соборе. Как...

Во Владимире сотрудники МЧС сегодня провели пожарно-тактическое занятие в Успенском соборе.Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, по легенде учений, возникло возгорание в вентиляционном канале. Спасатели условно срезали дверь, звено газодымозащитной службы отправилось на разведку. В итоге, пожар был обнаружен и потушен. Отработали также дополнительную задачу - у одного из спасателей закончился воздух в дыхательном аппарате и его необходимо было эвакуировать.