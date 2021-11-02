Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии. Проводится проверка.

Вечером 1 ноября во Владимире на Пекинке около 23.05 «Хёндай Элантра» столкнулась с «ВАЗ-2114». В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля.За рулём корейца находилась женщина 1987 года рождения. При выезде с Бульвара Иванова она протаранила «Ладу» под управлением жителя Москвы 1983 года рождения. Он направлялся в сторону Нижнего Новгорода.В УМВД Владимира уточнили, что в результате ДТП пострадали водитель иномарки, а также две её пассажирки 1980 и 1984 годов рождения. Они были госпитализированы с многочисленными травмами.Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии. Проводится проверка.