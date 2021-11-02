Смонтированный участок теплопровода подключен. Управляющие компании занимаются подачей тепла

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» завершил перекладку труб в створе Рпенского проезда. Теплоснабжение десятков домов Октябрьского района восстанавливается.«Мы завершили работы на объекте. Смонтированный участок теплопровода подключен. Управляющие компании занимаются подачей тепла», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе компании.Напомним, что отопление отключали с 2 ноября с 00.00 до 12.00.Возведение нового участка трубопровода было обусловлено проектным решением по строительству Рпенского проезда.