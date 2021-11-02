Рейды по объектам торговли проводятся ежедневно – обследуется не менее пяти точек.

Чиновники и полиция Владимира проверили в магазинах соблюдение масочного режима. Рейды по объектам торговли проводятся ежедневно – обследуется не менее пяти точек.Власти отмечают, что владимирцы стали серьёзнее относиться к масочному режиму и чаще соблюдать ковидные ограничения. Полиция, в свою очередь, проводит с нарушителями профилактические беседы, а протоколы выписывает лишь на злостных ковид-диссидентов.Напомним, что штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания составляет от 1000 до 30 тысяч рублей.Так, 2 ноября, департамент предпринимательства Владимирской области провёл мониторинг в торговом комплексе «Восток-1», в «Магните», «Пятерочке», «Бристоле» и «Перекрестке».«Посетители стали менее эмоционально реагировать на просьбы надеть маску. Есть прецеденты, но это редкость», - отмечают представители магазинов.На этот раз протоколов не составлялось. Подобные мероприятия продолжатся.Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре высказались