Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области завершил расследование уголовного...

Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего директора общественной организации. Он не платил сотрудникам заработную плату свыше двух месяцев из корыстной и иной личной заинтересованности.По версии следствия, с 01 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года руководитель организации не выплатил заработную плату 22 работникам на общую сумму около 1,5 миллионов рублей.При этом, обвиняемый имел реальную возможность для полного расчета со своими сотрудниками, однако денежные средства были направлены им на иные нужды.В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил потерпевшим ущерб на сумму около 1,3 миллиона рублей, информирует пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.Кроме того, по ходатайству следователя СК России в целях обеспечения возмещения ущерба на имущество генерального директора наложен арест на сумму 900 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в результате чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.