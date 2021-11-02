На территории Владимирской области 2 ноября 2021 года лабораторно подтвержден 321 случай...

На территории Владимирской области 2 ноября 2021 года лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.66 - во Владимире36 - в Муромском районе34 - в Гусь-Хрустальном районе33 - в Ковровском районе17 - в Юрьев-Польском районе16 - в Гороховецком районе15 - в Киржачском районе14 - в Петушинском районе14 - в Суздальском районе13 - в Вязниковском районе13 - в Александровском районе12 - в Кольчугинском районе11 - в Собинском районе7 - в Меленковском районе6 - в Селивановском районе5 - в Судогодском районе5 - в Радужном4 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 63 453 случая заболевания.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.