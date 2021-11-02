На территории Владимирской области 2 ноября 2021 года лабораторно подтвержден 321 случай...
На территории Владимирской области 2 ноября 2021 года лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
66 - во Владимире
36 - в Муромском районе
34 - в Гусь-Хрустальном районе
33 - в Ковровском районе
17 - в Юрьев-Польском районе
16 - в Гороховецком районе
15 - в Киржачском районе
14 - в Петушинском районе
14 - в Суздальском районе
13 - в Вязниковском районе
13 - в Александровском районе
12 - в Кольчугинском районе
11 - в Собинском районе
7 - в Меленковском районе
6 - в Селивановском районе
5 - в Судогодском районе
5 - в Радужном
4 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 63 453 случая заболевания.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.