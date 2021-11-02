Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 2 единицы техники, а также 6 человек личного состава.

В 23-10 1 ноября в Судогодском районе на 212 километре трассы М-7, у деревни Мичурино, загорелась фура.На момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось горение грузового автомобиля по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пламя на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекались 2 единицы техники, а также 6 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину случившегося.