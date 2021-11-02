3 и 4 ноября в рамках традиционной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в...

3 и 4 ноября в рамках традиционной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в учреждениях культуры Владимирской области состоится цикл мероприятий в очном и онлайн форматах. Посетители смогут пройти на них только при наличии действующих QR-кодов, сертификатов или справок о вакцинации от COVID-19 или перенесённом коронавирусе, либо отрицательного теста ПЦР (срок действия − не более трёх дней). Эти правила не распространяются на лиц до 18 лет. Посещение всех мероприятий акции − строго в медицинской маске.3 ноября в областной специальной библиотеке для слепых посетителей ждёт книжно-иллюстративная выставка «Великая сила искусства!» CD-изданий, рельефно-точечных и рельефно-графических изданий по музыке, истории костюма.3 ноября Гороховецкий историко-архитектурный музей откроет двери всех своих экспозиций. С 16:00 до 19:30 можно будет бесплатно посетить основные объекты учреждения:– Музей купечества «Дом Ершова (Сапожникова)» (ул. Нагорная, 4);– Археологическая экспозиция «Дом Канонникова» (ул. Набережная, 44);– Музей технической мысли «Дом Морозова» (ул. Ленина, 83);– Арт-салон «Дом Канонникова» (ул. Набережная, 44).Во владимирском Центре пропаганды изобразительного искусства 4 ноября с 19:00 до 22:00 будут работать Галерея современного искусства, музейная экспозиция «Владимирская школа живописи», выставки «Василий Тропинин. Образ эпохи» и «По следам Владимирской Руси», персональная выставка Андрея Орехова. Гостей ждёт поэтический вернисаж Галины Меньшиковой, концерт вокальной группы «Форманта», Детская зона от преподавателей изостудии «Радуга».4 ноября Муромский историко-художественный музей с 17:00 до 21:00 приглашает на бесплатное посещение экспозиций и выставок:− Выставочный центр (г. Муром, ул. Московская, 13) приглашает посмотреть экспозиции «Муромская старина. Город и горожане», «Муром-град. Сокровища древнего Мурома», выставку «Путешествие в Италию. Европейская гравюра и акварель XVIII-XIX веков из фондов музея», посетить квест-путеводитель «Музейные тайны».− Художественная галерея (ул. Первомайская, 6) предлагает посетить экспозицию «Русское и западноевропейское искусство XVI − начала XX веков» и мастер-класс Марии Майстровой «Натюрморт − это что: мёртвая натура или тихая жизнь?» (по предварительной записи).4 ноября Владимирский областной театр кукол приглашает маленьких зрителей на сказочные спектакли «Про Ёжика и Медвежонка» и «Репка», а также на мастер-классы, которые знакомят с традициями народов России.4 ноября с 18:00 во Владимирской областной научной библиотеке гостей ожидает программа «Многообразный мир танца» студенческого камерного балета «Гестус» Владимирского госуниверситета.Областной Дом работников искусств 4 ноября приглашает на выставку картин художника-графика Владимира Корчагина.4 ноября в 18:30 в Центре классической музыки начнётся «Ночь искусств» с Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артёма Маркина. Коллектив подготовил программу по произведениям русской классики Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева.Во Владимирской областной филармонии 4 ноября «Ночь искусств» пройдёт с Камерным струнным оркестром под управлением Александра Сонина. В программе – любимая классика и современные авторы. Начало в 18:30.4 ноября с 12:00 на сайте и в социальных сетях Владимирского Киноцентра можно будет увидеть кинопанораму «Мы − владимирцы!»Владимирский академический театр драмы 4 ноября приглашает на онлайн-показ спектакля «Айседора. Рождённая у моря» по ссылкам − https://www.culture.ru/live/broadcast/19721/spektakl-aisedora-rozhdennaya-u-morya и https://vk.com/teatr33.Большую программу к «Ночи искусств» подготовил Владимиро-Суздальский музей заповедник. 4 ноября на площадках Музейного центра «Палаты» во Владимире, Музейного комплекса «Кремль» в Суздале, Музея хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном, Визит-центра усадьбы В.С. Храповицкого в Муромцево состоятся интереснейшие мероприятия для детей и взрослых. Будет представлено все многообразие жанров и направлений искусства: живопись, фотография, пластика, музыка, театр.В Музейном центре «Палаты» кульминацией праздника станет презентация проекта «Легендарный поход Вещего Олега». Она будет состоять из музыкально-литературной композиции и открытия выставки одной картины, посвящённых подвигу древнерусского князя Олега. В мероприятии примут участие автор картины − художник Илья Лысенков, Праздничный хор Данилова монастыря под руководством Георгия Сафонова, Владимирский русский оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова. Специальным гостем мероприятия станет народный артист России Сергей Шакуров. Начало − в 19:00, открытие выставки − в 20:00.Также в Палатах вечером 4 ноября будут открыты все экспозиции и выставки. Хранители коллекций проведут авторские экскурсии по выставкам «Александр Невский. Легенда о святом» и «Сунгирь. Человек и природа». Необычная «Экскурсия в темноте по выставке «Белокаменная резьба в соборах Древней Руси» позволит узнать больше о средневековых памятниках XII и XIII веков через прикосновение к копиям барельефов.В Детском музейном центре пройдут интерактивные занятия для детей «В бабушкиных руках».Подробная информация о программе праздника – на официальном сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.В Александрове, в музее-заповеднике «Александровская слобода», с 17:00 до 20:00 гостей ждёт бесплатное посещение: экспозиций «Государев двор в Александровской слободе» с мультимедийными экранами, «Последняя тайна Ивана Грозного», «Царская квасная», камерных палат Распятской колокольни, комплексов, отражающих жизнь времени: «В купеческой лавке», «Мир провинциальной усадьбы», «Мир русской деревни». В интерьере купеческой лавки пройдёт акция «Жил-был город» − виртуальное путешествие в историю Александрова советского (XX века), проинформировала пресс-служба областной администрации.