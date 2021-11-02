Поисковый отряд ЛизаАлерт совместно с полицией ищет троих подростков из Владимира. Мальчики...

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" совместно с полицией ищет троих подростков из Владимира. Мальчики пропали 1 ноября. С тех пор их местонахождение неизвестно, информирует пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" Владимирской области.Самый старший - Рамиль Другов. Ему 14 лет. Рост мальчика - 169 см, русые волосы. Одет в чёрные ветровку, спортивные брюки, кроссовки и тёмно-синюю шапку.Роман Бесчастнов, 13 лет. Рост - 167 см, волосы русые. Подросток одет в чёрные куртку, спортивные брюки, шапку и зелёные кроссовки.Константин Сорокин, 12 лет. Рост - 156 см, волосы русые. Мальчик одет в чёрные куртку, кроссовки, шапку и серые спортивные брюки.Будьте внимательны! Возможно, вы видели этих мальчиков. Если вам что-то известно о местонахождении пропавших подростков, звоните по телефону горячей линии "ЛизаАлерт" - 8 (800) 700-54-52Фото: группа Вконтакте "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области"