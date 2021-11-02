Подробности поисков освещаются на форуме ПСО «Лиза Алерт». Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребят, просят звонить по указанным в ориентировке номерам телефонов.

Во Владимире пропали три школьника 12, 13 и 14 лет. С 1 ноября их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».Роман Бесчастнов: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые.Был одет в черную куртку, черные спортивные брюки, зеленые кроссовки, черную шапкуРамиль Другов: рост 169 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые.Был одет в черную ветровку, черные спортивные брюки, черные кроссовки, темно-синюю шапку.Константин Сорокин: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые.Был одет в черную куртку, серые спортивные брюки, черные кроссовки, черную шапку.Подробности поисков освещаются на форуме ПСО «Лиза Алерт». Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребят, просят звонить по указанным в ориентировке номерам телефонов.