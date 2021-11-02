Александр Авдеев 2 ноября посетил Центральную городскую больницу Коврова и располагающиеся в ней пункты вакцинации. Об этом редакции «АиФ-Владимир» рассказали в пресс-службе ..

Александр Авдеев 2 ноября посетил Центральную городскую больницу Коврова и располагающиеся в ней пункты вакцинации. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.«В городе привито порядка 37% человек. Работает шесть пунктов иммунизации, а также два пункта на территории ЗиДа и «Асконы». Ещё один, передвижной, функционирует около торговых центров и на привокзальной площади», – доложила глава Коврова Елена Фомина.Глава региона подчеркнул, что властям необходимо наращивать темпы вакцинации. Особенно в период нерабочих дней.«До конца года будем приобретать ИВЛы, мониторы, кислородные концентраторы. Готовимся к строительству ковидного госпиталя. Изучаем опыт Оренбурга и Курска. После того, как получим реальную информацию о спецификации оборудования, скорости возведения комплекса, энергонагрузке, будем принимать окончательное решение. Рассматриваются две возможные площадки», – резюмировал губернатор.Напомним, что во время визита в регион Министра здравоохранения сообщалось, что федеральный центр готов помочь с финансированием. Возведение ковидария на 500 мест может начаться уже в декабре. Одним из приоритетных мест является