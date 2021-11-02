В регионе подтверждён первый случай заражения гриппом «А». H3N2 выявили у ребёнка от 3 до 6 лет.

Во Владимирской области на минувшей неделе с симптомами ОРВИ к медикам обратились 15 589 человек, среди которых - 5 394 ребенка. Пороговый уровень заболеваемости превышен на 64%. При этом показатель среди владимирцев от 15 лет и старше и вовсе превышает 190%.В областном центре за семь дней зарегистрировано 4 970 пациентов, 1684 ребёнка. Эпидемиологический порог выше нормы на 47%. В категории 15+: на 210%.В регионе подтверждён первый случай заражения гриппом «А». H3N2 выявили у ребёнка от 3 до 6 лет.Чаще всего циркулируют риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы и аденовирусы, а также COVID-19.