Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с главой Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с главой Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.Володин обсудил с Нигматулиным подготовку к заседанию Совета и пленарному заседанию Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности ( ПАОДКБ). Мероприятия пройдут 29 ноября в режиме видеоконференции.Спикер Госдумы обсудил с коллегой из Казахстана развитие межпарламентских отношений. Речь шла о комиссии высокого уровня, взаимодействии профильных комитетов ГД восьмого созыва и Мажилиса парламента Казахстана.Также Нигматулин поздравил Володина с избранием на пост спикера Государственной Думы восьмого созыва.Напомним, что Вячеслав Володин возглавляет Парламентскую ассамблею ОДКБ. Он избран на эту должность в ноябре 2019 года на трехлетний срок.В состав Организации договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.