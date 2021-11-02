Эксклюзив На YouTube появился канал о жизни провинций под названием Регионы. Это блог Марины...

ЭксклюзивНа YouTube появился канал о жизни провинций под названием "Регионы". Это блог Марины Ледневой, жительницы Владимира.В нём появилось видео о Вязниках, недооценённом в туристическом плане городе, в виде краткого гида. Это попытка разобраться, чего городу не хватает и как в продвижении брэнда Вязников могут помочь неравнодушные жители. Почему одни города становятся популярными среди туристов, а о других мы даже ничего не слышали? Найти ответы на эти вопросы предстояло Марине. Блогер собрала разные мнения о Вязниках. К какому выводу она пришла в итоге, вы сможете узнать, посмотрев фильм.