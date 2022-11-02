3 и 4 ноября учреждения культуры Владимирской области вновь примут участие во Всероссийской...

3 и 4 ноября учреждения культуры Владимирской области вновь примут участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая проходит под девизом «Искусство объединяет».3 ноября в областной филармонии стартует большой социокультурный проект, посвящённый 1000-летию Суздаля, – «Суздаль-Миллениум». Его художественным руководителем стал прославленный пианист, педагог, заслуженный артист России Александр Гиндин. В этот день маэстро даст концерт вместе с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. 4 ноября, в День народного единства, Александр Гиндин выступит с сольным концертом в Центре культуры и досуга г. Суздаля.Областная научная библиотека 3 ноября приглашает на творческую встречу с заслуженным художником РФ Игорем Черноглазовым «Выставка 10 скульптур» и на литературно-музыкальную композицию «С любовью в сердце. Сергей Есенин» Музыкально-просветительского театра областной филармонии (художественный руководитель и режиссёр – Вячеслав Мокану).В областном музыкальном колледже студенты и преподаватели подготовили программу «Я вхожу в мир искусства. #Мы вместе».4 ноября в областной библиотеке для детей и молодёжи пройдут творческие часы, викторины, книжные выставки, фольклорные программы, рок-концерт, презентация авторского проекта «Резные артефакты» и многое другое.Областная библиотека для слепых организует для своих читателей посещение выставки Елены Суворовой «Горького 102» в Центре пропаганды изобразительного искусства.Разнообразные программы подготовили музеи области.Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике ждут гостей на 4 площадках – во Владимире, Суздале, Муромцево и Гусь-Хрустальном. В музейном центре «Палаты» состоятся творческие лаборатории с лучшими экспертами города: художественная, театральная, вокальная. А поэтическую лабораторию представит звёздный гость проекта – поэт, автор патриотических песен группы «Любэ» Александр Шаганов. Одним из главных событий Ночи искусств в музее станет вернисаж в народном стиле выставки «Русский лубок: от «Сотворения мира» до Малевича». Отдельную программу музейщики подготовили для детей – это творческие мастер-классы, интерактивные программы и многое другое.Посетителей Музейного комплекса «Кремль» в Суздале ждёт интерактивная лекция с московским историком-реконструктором Олегом Калеткиным. Эта встреча позволит перенестись во времена Смуты, изучить военную тактику, воочию увидеть вооружение и экипировку начала XVII века. Также все желающие смогут принять участие в квесте, посетить экскурсии, концерт духовной музыки, детский мастер-класс.В Музее хрусталя имени Мальцовых 4 ноября будет звучать прекрасная русская музыка в исполнении Камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии и трогательные песни барда Натальи Афанасьевой, пройдут экскурсии, презентация новой выставки и детский мастер-класс.В здании Визит-центра музея в Муромцево можно будет посетить концерт «Музыкальный диалог: гусли и рояль» с участием преподавателей Владимирского областного музыкального колледжа и познакомиться с техническим оснащением старинной усадьбы на выставке «Вкус прогресса». Для детей до 14 лет и льготных категорий граждан – вход бесплатный. Действует «Пушкинская карта».Музей-заповедник «Александровская слобода» подготовил квест «Загадки старой Слободы», «Поэтический вечер при свечах С.Н. Аминовой», свадебный обряд в исполнении народного фольклорного ансамбля «Вьюница» (г.Александров), арт-прогулку по выставке «Открывая имена» с авторами художественных полотен для молодёжи.Центр пропаганды изобразительного искусства приглашает посетить свои экспозиции «Владимирская школа живописи», Областную художественную выставку «Прошлое в настоящем», персональную выставку Елены Суворовой «Горького 102», выставку «Жизнь как творчество» Владимирского областного клуба «Колорит», квартирник «Назад в 80-е», выступление Надежды Севастьяновой «Выставки и выставкомы», мастер-класс от преподавателя изостудии «Радуга» Марины Власовой.В Муромском историко-художественном музее состоятся квест по экспозициям «Музейные тайны», мастер-класс Марии Майстровой «Буквица, как искусство» на выставке «Сказки на ночь» из фондов государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», обзорная экскурсия по экспозициям Выставочного центра («Муром-град. Сокровища древнего Мурома» и «Муромская старина. Город и горожане»), обзорная экскурсия с художественным чтением сказок на выставке «Сказки на ночь».Гороховецкий историко-архитектурный музей предлагает бесплатное посещение ряда экспозиций и увлекательные программы для молодёжи по Пушкинской карте.В областном доме работников искусств состоится творческий вечер поэта и музыканта Вячеслава Онварда.В областном Дворце культуры и искусства будет проходить гала-концерт Всероссийского фестиваля национальных культур «Содружество-2022».Областной центр народного творчества приглашает на Всероссийскую выставку юных фотографов «Лица России 2022».Областной театр кукол ждёт юных зрителей на мастер-классы для маленьких, развлекательную программу, экскурсии, спектакли «Шерстяная история» и «Дюймовочка».Владимирский Киноцентр в учреждениях культуры муниципальных образований организует показы документальных фильмов о наших выдающихся земляках: поэте Алексее Фатьянове, композиторе Сергее Танееве, художнице Ольге Розановой, создателе русского фарфора Дмитрии Виноградове.Главным героем Ночи искусств в Центре классической музыки станет Владимирский камерный хор под управлением Дмитрия Фёдорова. В программе – популярные произведения отечественных и зарубежных композиторов. Солистки – Татьяна Прокушкина, Анастасия Хорошова и Виолетта Стрельцова.Муниципальные учреждения культуры региона также подготовили программы «Ночи искусств» и ждут посетителей 3 и 4 ноября, рассказала пресс-служба администрации Владимирской области.