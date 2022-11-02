2 ноября 2022 года Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор в отношении бывшего...

2 ноября 2022 года Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор в отношении бывшего начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Женщина признана виновной в получении взятки в значительном размере.Судом установлено, что обвиняемая получила 100 000 рублей за то, что поспособствовала победе в электронных конкурсах одной из организаций, являющейся поставщиком технических средств реабилитации.Подсудимая себя виновной не признала.Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 2 года.Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Владимирской области.Фото: pxfuel.com/