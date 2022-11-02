2 ноября 2022 года православные верующие отмечают день святого Артемия.

2 ноября 2022 года православные верующие отмечают день святого Артемия.ИСТОРИЯЛюди на Руси в этот день готовились к наступлению холодов. Мужчины укрепляли заборы, женщины проверяли и добавляли припасы на зиму. В православии в этот день вспоминают двух святый Артемия Антиохийского и Артемия Веркольского. Поэтому в народе этот день называли Артемьев день.Артемий жил в IV веке и был воеводой при императоре Константине Великом. После окончания службы он стал наместником в Египте. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, начались гонения на христиан. Артемия Антиохийского схватили и подвергли пыткам.Артемий Веркольский проживал в Архангельской области в XVI веке. С ранних лет он помогал родителям по хозяйству и верил в бога, постоянно молился и посещал церковь. В 13 лет он умер из-за удара молнией. В тот день он работал с отцом в поле. Вдруг началась гроза, и его поразил электрический разряд.Тело Артемия односельчане отнесли в лес и накрыли ветками. К удивлению через несколько десятилетий тело ребенка нашел священник Агафоник. Тело не разложилось и осталось нетленным. Священник рассказал деревенским жителям о чуде. Он попросил с почестями похоронить мальчика, однако люди сделали все небрежно, за что Господь покарал их. В селе началась лихорадка.У крестьянина, который небрежно перевозил тело праведника, заболел ребенок. Тогда мужчина пошел в храм, где лежало тело Артемия и помолился. Его сын выздоровел. После этого все жители села пошли в храм, чтобы молиться праведному Артемию и просить прощения. На ме­сте об­ре­те­ния мо­щей святого от­ро­ка Веркольского в 1648 году был возведен мо­на­стырь.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫВ этот православный праздник люди молятся святому Артемию о сохранении семьи и просят его уберечь родных от внезапной смерти.По традиции в этот день квасили капусту за зиму, чинили заборы. Существовала примета – если к дому пришла стая волков, зима будет голодной, как и весь следующий год.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 2 НОЯБРЯ 2022 ГОДАВ этот церковный праздник нельзя ссориться и повышать на людей голос. Также запрещено устраивать шумные вечеринки. Не стоит в этот день заключать браки, так как они не будут долгими.