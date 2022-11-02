Юлия Барановская откровенно рассказала о неожиданном повороте в карьере телеведущей.

Юлия Барановская откровенно рассказала о неожиданном повороте в карьере телеведущей.Бывшая женафутболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская с тремя детьми живет в Москве. Задесять лет отношений у пары родились двое сыновей Артем и Арсений, и дочка Яна.Пара разошлась со скандалом — семейную драму Аршавина и Барановской обсуждали навсех телеканалах.Интересно, ноименно после расставания карьера Юлии Барановской стремительно пошла вверх.Молодой маме нужно было обеспечивать троих наследников, поэтому она устроиласьработать телеведущей. Юлия не скрывает, что в этом ей помогли, но и свой талантне принижает.В недавнеминтервью Барановская рассказала, что еще в отношениях с Аршавиным на нееобращали внимание телевизионщики. Она даже устраивалась работать на радио, но отказаласьот карьеры ради материнства. Андрей был против, рассказывает Юлия, поэтому долгиегоды она не стремилась выйти на работу."Я видела,что Андрею это не нравится, и безболезненно отказывалась от таких карьерныхпредложений", — рассказывает его бывшая спутница.Теперь же ЮлияБарановская успешная ведущая и светская леди. Скорее всего, оказавшись в новых отношениях,она уже не откажется от своей карьеры ради мужчины.