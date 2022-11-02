Они выиграли по миллиону рублей.

Четыре школьницы из Владимирской области победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Лучшими стали Варвара Бухаленкова из Вязниковского района, Анастасия Староверова из Гусь-Хрустального, Елизавета Цебулаева из Гороховецкого района и Снежана Щанова из Коврова.«Большая перемена» – массовый проект для детей, в котором оценивается умение работать в команде, справляться с большими объёмами данных, находить нестандартные решения, творческое мышление и организаторские способности.В 2022 году в конкурсе участвовало почти четыре миллиона человек. Церемония награждения состоялась в «Артеке». Победительницы получили по миллиону рублей.