ЦИК России предложила кандидатуру Вадима Минаева к избранию на должность председателя Избирательной...

ЦИК России предложила кандидатуру Вадима Минаева к избранию на должность председателя Избирательной комиссии Владимирской области.Срок полномочий — 5 лет.Напомним, что Вадим Александрович возглавляет ведомство с 2012 года, следующий срок станет для него третьим.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев своим указом назначил членов избирательной комиссии с правом решающего голоса:Адулова Татьяна Владимировна, директор департамента региональной политики Владимирской области, по предложению Совета народных депутатов Петушинского района;Гулин Леонид Валерьевич, юрист ООО «Сопровождение», по предложению облизбиркома;Гулина Анастасия Игоревна, заместитель руководителя исполнительного комитета Владимирского регионального отделения «Единой России» по правовым и финансовым вопросам, по предложению Президиума Генсовета «ЕР»;Минаев Вадим Александрович, председатель Избирательной комиссии Владимирской области, по предложению ЦИК;Наумов Илья Андреевич, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (МФЦ), по предложению Совета народных депутатов посёлка Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской области;Филимонова Анастасия Игоревна, доцент кафедры теорий и истории государства и права ВлГУ, по предложению Совета народных депутатов Камешковского района;Яконюк Татьяна Александровна, директор ООО «Доверие», по предложению «Российской партии свободы и справедливости».На своём первом заседании новый состав облизбиркома должен будет избрать председателя комиссии, его заместителя и секретаря.