Следующий срок станет для него третьим.

ЦИК России предложила избрать Вадима Минаева на пост председателя Избирательной комиссии Владимирской области. Срок полномочий - 5 лет.Напомним, что Вадим Александрович возглавляет ведомство уже 10 лет. Следующий срок станет для него третьим.Он родился в Меленках. В 1990 году окончил Владимирский пединститут по специальности «Учитель истории, обществоведения и английского языка». Десять лет проработал в школе №8 областного центра. Следующие восемь лет он трудился в исполкоме реготделения «Единой России». В 2008 году он стал заместителем начальника управления образования города. С 1997 по 2002 годы Вадим Минаев избирался депутатом горсовета.