Обвинение в повреждении чужого имущества по неосторожности предъявлено 46-летнему местному жителю. Как установило следствие, в августе прошлого года мужчина в состоянии алкогольного

Обвинение в повреждении чужого имущества по неосторожности предъявлено 46-летнему местному жителю. Как установило следствие, в августе прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения прикурил сигарету и лег на диван у окна, в своей квартире. Тлеющая сигарета прожгла матрас. Он воспламенился. Огонь стал быстро распространяться по дому. В результате произошёл крупный пожар. В результате пострадал мужчина