Насосы больше не качают. Жители села Сновицы жалуются, что канализационная насосная станция регулярно выходит из строя. Новостройка была сдана в 2020 году. С тех пор как люди заселились,

Насосы больше не качают. Жители села Сновицы жалуются, что канализационная насосная станция регулярно выходит из строя. Новостройка была сдана в 2020 году. С тех пор как люди заселились, начались коммунальные аварии. На днях в очередной раз затопило подвал. В июне мы уже рассказывали о проблеме жильцов дома 2б по улице Речная. После выхода нашего репортажа