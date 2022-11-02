Департамент здравоохранения Владимирской области назначил выпускника Ивановской государственной...

Департамент здравоохранения Владимирской области назначил выпускника Ивановской государственной медицинской академии Олега Бровцева и.о. главного врача поликлиники №1 города Владимира.Олег Владимирович окончил Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «Терапия». Затем поступил в интернатуру. На период учебы и до 2020 года работал в Вичугской центральной районной больнице. Получил сертификат по специальности «кардиология». В 2020 Олег Владимирович вместе с семьей переехал во Владимир. Устроился в городскую поликлинику №2. Сначала работал кардиологом, затем стал заместителем главного врача.Ранее департамент сообщил, что 1 ноября Ирина Захарова завершает работу в должности главного врача городской поликлиники №1 г. Владимира и уходит на заслуженный отдых. Городской поликлинике №1 она посвятила 34 года своей жизни.Фото: https://vk.com/wall-125686556_10426