Местные депутаты внесли изменения в Устав города.

Ковровские депутаты внесли изменения в Устав города. Теперь второй по численности город Владимирской области ведёт свою историю с 1532, а не с 1778 года, когда Екатерина II пожаловала ему статус Уездного города.Подготовительные работы по изменению даты основания поселения продолжались последние несколько месяцев. Ранее директор местного историко-мемориального музея Ольга Монякова направила в адрес руководителей города материалы с обоснованием идеи начать летоисчисление на 246 лет раньше. В исторических документах населенный пункт впервые упоминается в 1532 году. Они хранятся в госархиве.Власти поддержали инициативу. Таким образом, в 2022 году Коврову исполнилось 490 лет.