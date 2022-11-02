Золотая осень!.. Хочется любоваться каждым днем! А радости вам добавят концерты, спектакли и выставки, которые, по мнению Дни.ру, нельзя пропустить.

Золотая осень!.. Хочется любоваться каждым днем! А радости вам добавят концерты, спектакли и выставки, которые, по мнению "Дни.ру", нельзя пропустить.СКОРО"Песня года-2022"Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. Состав участников определяется на основе ротаций их новых песен – на радио, ТВ, также в хит-парадах цифровых площадок, звучавших в уходящем году. Более сорока артистов, которые выпускали в 2022 году свои песни и имели их успешные ротации, чьи песни становились популярны и известны, выступят на сцене "Песни года". Среди них – Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Валерия, Олег Газманов, Лолита, Игорь Николаев, Ёлка, Леонид Агутин. Эфир – на телеканале "Россия 1" 1 и 2 января 2023 года.3 декабря, "Мегаспорт"."Памяти великих баритонов"Финалист проекта "Голос", солиста театра Александра Градского Эмиль Кадыров в сопровождении оркестра представляет уникальную программу. Этот концерт посвящен памяти выдающихся баритонов нашей страны: Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона , Дмитрия Хворостовского , Сергея Захарова , Рената Ибрагимова. Специальные гости концерта: Диана Гурцкая, Олег Митяев, Нина Шацкая, Этери Бериашвили, Алла Рид, Шарип, Ольга Гаращенко.19 ноября, Vegas city Hall,КОНЦЕРТ"Музыка при свечах"Московский камерный оркестр Musica Viva и продюсерское агентство Gebgart Production приглашают на концерт, который откроет серию вечеров "Музыка при свечах" в уникальном пространстве – Студии Musica Viva. Дирижер и солист – Александр Рудин (виолончель). Солист – Яков Кацнельсон (фортепиано). В программе: "Восточные картины" Р. Шумана, "Октет для струнных" (3 и 4 части) Дж. Энеску, "Соната для виолончели с фортепиано", К. Дебюсси, и "Концерт для фортепиано № 2"Ф. Шопена.9 ноября,Гарднеровский переулок, д. 3, стр. 4.ТЕАТР"Мой друг"Спектакль Петра Шерешевского "Друг мой" поставлен по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика. Эскиз спектакля был показан в июне 2022 года в рамках первой сессии экспериментального проекта "АРТХАБ". Это история о двух друзьях (их играют Павел Ворожцов и Виктор Хориняк), которые среди ночи решили выйти прогуляться; о тех встречах и приключениях, которые они переживают, слоняясь по спящему городу. Герои спектакля — два немолодых шалопая, не чувствующих возраста, дав одиночки, у которых нет никого, кроме друг друга. Два эмпатичных человека, не способных пройти мимо чужой беды. Жанр спектакля режиссер определяет как "симфонию". Зрителей ждет много музыки, актеры поют, играют на музыкальных инструментах.5 и 6 ноября, Малая сцена МХТ имени А.П. Чехова."Лондонский треугольник"XIX век, Лондон. Николай Огарев с женой приезжают в гости к своему старому приятелю, Александру Герцену. Они общаются, вспоминают былые времена, создают "Колокол", живут так, как мечтали бы многие. Внезапно нахлынувшая страсть между Герценым и Тучковой не поддается объяснению. Главные герои, великие писатели, публицисты, лучшие друзья! На пороге их дружбы встает она – Натали Тучкова — вершина этого лондонского треугольника, вершина того самого всеразрушающего эгоизма. Ради чего? Ради любви, страсти, детей или мечтаний о простом человеческом счастье? Что движет этой женщиной? Какие демоны терзают ее внутри? В ролях Александр Галибин, Вадим Калганов и Джульетта Геринг.12 ноября, "Школа современной пьесы"."Петя и Фолк"Главным героем постановки Алексея Франдетти станет Академический хор русской песни радио "Орфей". А в основу спектакля легла музыкально-поэтическая сюита, которая была создана поэтессой Никой Симоновой и композитором Андреем Зубцом. "Наш проект направлен на популяризацию фолк-музыки среди молодежи. Мы придумали такое концертно-театральное представление на основе народной музык. В основе сюжета лежит миф об Орфее и Эвридике, который мы переосмысляем. Только вместо Орфея у нас Пётр и фолк-музыка, которая является основным героем в нашей истории", – говорит режиссер. В спектакле примут участие Александр Казьмин, хорошо известный публике по ролям в мюзиклах "Шахматы" и "Монте-Кристо", и Юлия Дякина, лауреат премии "Золотая маска" и финалист проекта "Большой мюзикл". Однако, по словам создателей мюзикла "Петя и Фолк", главным его героем станет Академический хор русской песни, который в прямом смысле слова перевернёт все безнадежно устаревшие представления о народной музыке и поможет русскому фольклору стать чем-то по-настоящему новым, чтобы, опираясь на свои лучшие традиции, он смог найти своё место в будущем. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.8 и 9 ноября, Театр на Таганке.ВЫСТАВКА"Шестидесятые. Слова и образы"Эта выставка соединит в себе прямую речь кинематографистов-шестидесятников со страниц журнала (интервью, статьи, сценарии), фото из фильмов из редакционной коллекции, обложки журнала в качестве образцов графики 1960-х, плакаты знаковых фильмов оттепели (из коллекций Госфильмофонда РФ и Музея кино), эскизы художников-постановщиков и фрагменты постановочных решений этих фильмов (из коллекций Музея кино и РГАЛИ), а также видеокомментарии сотрудников и читателей журнала тех лет. Все это позволит посетителям выставки погрузиться в полноценную изобразительную и словесную ткань эпохи.С 3 ноября, Центр Вознесенского.