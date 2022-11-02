В жизни каждой женщины наступает момент, когда необходимо сделать важный выбор. Вот и замужняя Лиза Арзамасова поделилась своими метаниями.

В жизни каждой женщины наступает момент, когда необходимо сделать важный выбор. Вот и замужняя Лиза Арзамасова поделилась своими метаниями.Молодая мама ивторая жена фигуриста и постановщика Ильи Авербуха актриса театра и кино ЛизаАрзамасова успевает и строить карьеру, и сниматься в различных шоу, ивоспитывать сына Леву. Некоторыми подробностями своей активной жизни девушкаделится в социальных сетях.В одном изнемногочисленных интервью актриса рассказывала, что личный блог для нее — этоне место для интимных подробностей и освещения скандалов. У себя на странице Лизаобщается со зрителями, приглашает на мероприятия и занимаетсяблаготворительностью.А еще на днях девушкавыбирала между двумя российскими дизайнерами. Мечущаяся между двух мужчинхудожников, Лиза Арзамасова все никак не могла выбрать наряд. Пришлосьобратиться за помощью к поклонникам — в социальных сетях она провела опрос, чьюже коллекцию выбрать.В результате,Лиза Арзамасова огорошила всех своим выбором. Для съемки она выбрала твидовыйкостюм с короткой юбкой и оверсайз пиджаком. Обычно, девушка не носит такиенаряды, а предпочитает более сдержанные фасоны. Поклонники, тем не менее,поддержали выбор, ведь всегда хочется увидеть что-то новое на любимой звезде.