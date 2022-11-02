В жизни каждой женщины наступает момент, когда необходимо сделать важный выбор. Вот и замужняя Лиза Арзамасова поделилась своими метаниями.
В жизни каждой женщины наступает момент, когда необходимо сделать важный выбор. Вот и замужняя Лиза Арзамасова поделилась своими метаниями.
Молодая мама и
вторая жена фигуриста и постановщика Ильи Авербуха актриса театра и кино Лиза
Арзамасова успевает и строить карьеру, и сниматься в различных шоу, и
воспитывать сына Леву. Некоторыми подробностями своей активной жизни девушка
делится в социальных сетях.
В одном из
немногочисленных интервью актриса рассказывала, что личный блог для нее — это
не место для интимных подробностей и освещения скандалов. У себя на странице Лиза
общается со зрителями, приглашает на мероприятия и занимается
благотворительностью.
А еще на днях девушка
выбирала между двумя российскими дизайнерами. Мечущаяся между двух мужчин
художников, Лиза Арзамасова все никак не могла выбрать наряд. Пришлось
обратиться за помощью к поклонникам — в социальных сетях она провела опрос, чью
же коллекцию выбрать.
В результате,
Лиза Арзамасова огорошила всех своим выбором. Для съемки она выбрала твидовый
костюм с короткой юбкой и оверсайз пиджаком. Обычно, девушка не носит такие
наряды, а предпочитает более сдержанные фасоны. Поклонники, тем не менее,
поддержали выбор, ведь всегда хочется увидеть что-то новое на любимой звезде.