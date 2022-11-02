Родион Газманов рассказал фанатам о том, что взял себя в руки и решился преодолеть себя.

Родион Газманов рассказал фанатам о том, что взял себя в руки и решился преодолеть себя.Родион Газманов пообщался с поклонниками в своем аккаунте и рассказал о новом хите, который родился у него практически случайно."Песня "Столица" родилась, когда перед концертом на одной из московских площадок меня попросили спеть песню про Москву", – рассказал звездный наследник.Газманову предложили исполнить сначала песню отца "Москва, звонят колокола", однако он отказался, мол, пошел другой дорогой. Мужчина иронично заявил, что в семье не принято отнимать хлеб у старших. Тогда сын Олега Газманова получил предложение написать собственный хит."Я все же мобилизовался и за пару дней дописал из давно лежавшего черновика песню про столицу, которую (как песню, так и город) я люблю, и которой немного горжусь", – написал Родион Газманов в своем блоге.Певец опубликовал фрагмент видео, на кадрах которого он и его друзья, среди которых актриса театра и кино Лиза Арзамасова, поют его новую песню и снимают себя на селфи-видео."Столица, о тебе мои слова. Столица, реки, солнце и знакомых лица. Я люблю тебя, Москва", – поет Газманов в своей композиции.Ранее поклонники с упоением слушали историю Родиона о разводе родителей. Когда Олег Газманов ушел из семьи, наследник поник от горя.К слову, тема мобилизации сейчас как никогда актуальна, поэтому Родион Газманов затронул ее очень кстати, ведь многим людям сейчас приходится преодолевать себя и выражать истинный патриотизм. Ранее в Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва, сообщает .