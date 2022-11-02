Подрядчик постепенно входит в график. Темпы строительства моста через реку Колпь в Селивановском...

Подрядчик постепенно входит в график. Темпы строительства моста через реку Колпь в Селивановском районе растут - строители обещают закончить работы до конца этого года.Начались они в ноябре прошлого года. Планировалось выполнять работы частями, но в процессе это оказалось невозможным. Проект изменили. Началось отставание от графика, увеличилась сумма контракта. На данный момент, мост готов на 50 процентов. Строители установили оградительную дамбу, готовится укладка пролетов и перекрытий. После завершения строительства переправы планируется начать очистку русла Колпи.